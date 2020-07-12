В Челябинске выбрали фотографа, снявшего самые красивые фотографии во время самоизоляции

12 Июль 2020 2020-07-12T08:28:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала» подвело итоги «Самоизолированного фотоквеста», который стартовал в апреле и длился семь недель. Напомним, на каждую неделю участникам давали тему, и те проводили по ней фотосъемку. А затем жюри и подписчики группы TFP голосовали, справился ли фотограф с заданием.

— Очень непростой вышел очередной сезон TFP Photo Quest 4. Как для участников, так и для членов жюри. Почти три долгих месяца позади. Мы увидели сотню интереснейших работ, и все вместе переживали за участников конкурса. Настало время официально подводить черту. Лучшим фотографом TPQ4 становится Ольга Келлер, — написали организаторы в группе TFP во ВКонтакте.

Ольге вручили приз — 6000 рублей. Давайте полюбуемся ее самыми интересными конкурсными работами.

Тема «Мир, в котором ценность — не деньги». Фото: Ольга Келлер

Тема «Самоизоляция». Фото: Ольга Келлер

Тема «Кадр из фильма», фильм «Острые козырьки». Фото: Ольга Келлер

Тема «Классический портрет». Фото: Ольга Келлер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как это было: 15 креативных фотографий челябинцев о самоизоляции

Подборка для тех, кто уже с улыбкой вспоминает о карантине (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU