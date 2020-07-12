2020-07-12T08:28:01+03:00
Общество

В Челябинске выбрали фотографа, снявшего самые красивые фотографии во время самоизоляции

Смотрим его работы
Валентина ВАГАНОВА
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Конкурсная работа победительницы Ольги Келлер на тему «Лучше не открывай глаза».Конкурсная работа победительницы Ольги Келлер на тему «Лучше не открывай глаза».
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Творческое сообщество «TFP GROUP — фотографы и модели Урала» подвело итоги «Самоизолированного фотоквеста», который стартовал в апреле и длился семь недель. Напомним, на каждую неделю участникам давали тему, и те проводили по ней фотосъемку. А затем жюри и подписчики группы TFP голосовали, справился ли фотограф с заданием.

— Очень непростой вышел очередной сезон TFP Photo Quest 4. Как для участников, так и для членов жюри. Почти три долгих месяца позади. Мы увидели сотню интереснейших работ, и все вместе переживали за участников конкурса. Настало время официально подводить черту. Лучшим фотографом TPQ4 становится Ольга Келлер, — написали организаторы в группе TFP во ВКонтакте.

Ольге вручили приз — 6000 рублей. Давайте полюбуемся ее самыми интересными конкурсными работами.

Тема «Мир, в котором ценность — не деньги». Фото: Ольга Келлер

Тема «Мир, в котором ценность — не деньги». Фото: Ольга Келлер

Тема «Самоизоляция». Фото: Ольга Келлер

Тема «Самоизоляция». Фото: Ольга Келлер

Тема «Кадр из фильма», фильм «Острые козырьки». Фото: Ольга Келлер

Тема «Кадр из фильма», фильм «Острые козырьки». Фото: Ольга Келлер

Тема «Классический портрет». Фото: Ольга Келлер

Тема «Классический портрет». Фото: Ольга Келлер

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ИСТОЧНИК KP.RU

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