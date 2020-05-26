Как это было: 15 креативных фотографий челябинцев о самоизоляции

Челябинцы наслаждаются послаблением режима самоизоляции. Теперь можно свободно гулять в парке, заниматься спортом на улице, главное — держать дистанцию. А давайте вспомним, как прошли два месяца домоседства (даже больше) вместе с крупнейшим творческим сообществом «TFP GROUP — фотографы и модели Урала».

В апреле его основатели запустили для фотографов «Самоизолированный фотоквест» с денежным призом. Длится конкурс семь недель, на каждую участникам дается тема для фотосессии. Задание первой недели было, естественно, «Самоизоляция». Вот как фотографы покреативили на эту тему. Публикуем 15 лучших работ по мнению подписчиков группы и жюри. Смотрим, ностальгируем, улыбаемся.

Фотограф: Леонид Мазин

Фотограф: Алена Пастухова

Фотограф: Ольга Ардашева

Фотограф: Денис Волков

Фотограф: Анастасия Шеломова

Фотограф: Женя Светлая

Фотограф: Костя Рахманов

Фотограф: Инна Макарова

Фотограф: Надежда Котельникова

Фотограф: Евгений Меньших

Фотограф: Александр Цукан

Фотограф: Елена Матвеева

Фотограф: Даша Макарова

Фотограф: Антон Овчинников

Выбор редакции. Эта конкурсная работа набрала немного баллов, но нам она так понравилась, что мы тоже решили включить ее в нашу подборку.

Фотограф: Владимир Клещев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не выходи из комнаты»: челябинские фотографы перешли на онлайн-фотосессии из-за режима самоизоляции

Смотрим, что из этого получается (подробнее)

Весна в маске: смотрим, на что пандемия вдохновила челябинских фотографов

Самые необычные фотосессии во время карантина (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сделали интересную фотографию? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru