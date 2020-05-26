2020-05-25T20:32:58+03:00
Общество

Как это было: 15 креативных фотографий челябинцев о самоизоляции

Подборка для тех, кто уже с улыбкой вспоминает о карантине
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В начале было даже здорово не выходить из дома. Но это быстро наскучило. Фотограф: Константин КиселевВ начале было даже здорово не выходить из дома. Но это быстро наскучило. Фотограф: Константин Киселев
Изменить размер текста:

Челябинцы наслаждаются послаблением режима самоизоляции. Теперь можно свободно гулять в парке, заниматься спортом на улице, главное — держать дистанцию. А давайте вспомним, как прошли два месяца домоседства (даже больше) вместе с крупнейшим творческим сообществом «TFP GROUP — фотографы и модели Урала».

В апреле его основатели запустили для фотографов «Самоизолированный фотоквест» с денежным призом. Длится конкурс семь недель, на каждую участникам дается тема для фотосессии. Задание первой недели было, естественно, «Самоизоляция». Вот как фотографы покреативили на эту тему. Публикуем 15 лучших работ по мнению подписчиков группы и жюри. Смотрим, ностальгируем, улыбаемся.

Фотограф: Леонид Мазин

Фотограф: Алена Пастухова

Фотограф: Ольга Ардашева

Фотограф: Денис Волков

Фотограф: Анастасия Шеломова

Фотограф: Женя Светлая

Фотограф: Костя Рахманов

Фотограф: Инна Макарова

Фотограф: Надежда Котельникова

Фотограф: Евгений Меньших

Фотограф: Александр Цукан

Фотограф: Елена Матвеева

Фотограф: Даша Макарова

Фотограф: Антон Овчинников

Выбор редакции. Эта конкурсная работа набрала немного баллов, но нам она так понравилась, что мы тоже решили включить ее в нашу подборку.

Фотограф: Владимир Клещев

Фотограф: Владимир Клещев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не выходи из комнаты»: челябинские фотографы перешли на онлайн-фотосессии из-за режима самоизоляции

Смотрим, что из этого получается (подробнее)

Весна в маске: смотрим, на что пандемия вдохновила челябинских фотографов

Самые необычные фотосессии во время карантина (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Сделали интересную фотографию? Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У него была возможность лечиться за границей»: откровенное интервью жены онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка
Анна Гегечкори рассказала «Комсомолке», как Андрей Павленко прощался с детьми и почему спустя почти полгода переживать его смерть стало только тяжелее [фото, видео]
Новости 24
«Три часа ждали полицию»: штормовой ветер сорвал крыши и повалил деревья в Челябинске
Не выполняем указ: в Челябинской области начали проверку по невыплатам медикам
Собирательный образ: челябинский художник изобразил тульскую медсестру с купальником под химзащитой
В Челябинске осудили мужчину, который покушался на убийство ребенка
Общественники предлагают продлить проект «Скорой материальной помощи»
В Челябинске выставили на продажу объект культурного наследия
Сносит все на своем пути: в Челябинскую область пришел штормовой ветер
На благотворительный счет в Челябинской области поступило 36 миллионов
«Профессионалы своего дела»: челябинский «Трактор» определился с тренерским составом
Еще одно уголовное дело: на стройке шорт-трека «отмыли» 58 миллионов
Вахтовики из Челябинской области самостоятельно вернутся домой
Фильм челябинского режиссера прошел на международный кинофестиваль в Америке
Тротуарную плитку возле театра оперы в Челябинске очистят от белых разводов
ВТБ выдал льготные кредиты на зарплату на 18 миллиардов рублей
МегаФон направил 20 тысяч смартфонов детям из малоимущих семей в рамках акции взаимопомощи #МыВместе
В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Счетная палата проверит деятельность Миндортранса Челябинской области
Этапы выхода из самоизоляции в Челябинске в 2020 году: когда откроются кафе и кинотеатры