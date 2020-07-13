2020-07-13T19:22:11+03:00
Общество

Сбербанк в Челябинске выдал первый миллиард по программе ипотека с господдержкой

Срок кредитования — до 20 лет
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Сбербанк в Челябинске выдал почти 700 кредитов на сумму 1 млрд рублей по льготной процентной ставке.Благодаря банку и запуску в апреле программы «Господдержка 2020» 700 семей на Южном Урале смогли улучшить свои жилищные условия.

— Мы наблюдаем стабильно высокий спрос на эту программу. В первую очередь это говорит о доступности ее условий, например, самому младшему нашему заемщику 22 года, а самому возрастному — 71 год. Изменение условий — увеличение максимальной суммы кредита и снижение размера первоначального взноса — даст большую возможность приобрести более просторное жилье, — комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов. — Подать заявку на оформление ипотеки по программе с господдержкой можно на портале «ДомКлик» до 1 ноября 2020 года.

Ставка по программе «Господдержка 2020» на покупку квартиры в новостройке:

— от 2,6% годовых с учетом скидки от застройщика отдельных жилых комплексов в первые 2 года кредитования;

— от 6,1% годовых — при электронной регистрации сделки.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья на вторичном рынке в ипотеку составит 7,3% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка при регистрации сделки в электронном виде.

В рамках кредитования по программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России, в том числе и Челябинске. Срок кредитования — до 20 лет.

Для выбора подходящей квартиры от проверенного застройщика клиентам доступен каталог аккредитованных Сбербанком новостроек по всей России на DomClick.ru с удобным поиском и просмотром квартиры онлайн.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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