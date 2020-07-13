Яндекс расскажет миру о туристических изюминках Челябинской области
Яндексу Челябинская область хорошо известна. Агрегатор помогает челябинцам пользоваться расписанием движения общественного транспорта. На базе концепции «Умный город» работает проект «Яндекс. Карты». Система популярна в Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Копейске, Снежинске. Власти Челябинской области заинтересованы в развитии проекта.
Пользуется спросом на Южном Урале еще один онлайн-сервис — «Яндекс. Учебник». По данным регионального минобра, в системе работают 130 тысяч детей и 8 тысяч педагогогов. «Яндекс. Лицей»: еще один обучающий проект. Уже три года основы программирования изучают старшеклассникии в Челябинске и еще трех городах.
Есть куда расти. Так, региональная власть намерена привлечь крупнейший в России агрегатор для развития туристического потенциала Южного Урала. Сервис «Яндекс.Карты» разместит уникальный проект — «Красоты Южного Урала».
Регион готов вкладывать деньги в развитие инфраструктуры цифрового образования школьников и студентов. Внимание к этому аспекту сотрудничества губернатор Алексей Текслер считает очень важным. Впрочем, потребность в обучении и развитии с использованием цифровых технологий есть и у взрослых.
— Мы готовы максимально создавать инфраструктуру, чтобы наша молодежь постоянно росла в этом плане, становясь специалистами, — сказал Алексей Текслер.
ИСТОЧНИК KP.RU