Яндекс расскажет миру о туристических изюминках Челябинской области

13 Июль 2020 2020-07-13T19:47:56+03:00

Губернатор Алексей Текслер и гендиректор крупнейшей в России поисковой системы Елена Бунина подписали соглашение о совместной работе

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Яндексу Челябинская область хорошо известна. Агрегатор помогает челябинцам пользоваться расписанием движения общественного транспорта. На базе концепции «Умный город» работает проект «Яндекс. Карты». Система популярна в Челябинске, Сатке, Магнитогорске, Копейске, Снежинске. Власти Челябинской области заинтересованы в развитии проекта.

Пользуется спросом на Южном Урале еще один онлайн-сервис — «Яндекс. Учебник». По данным регионального минобра, в системе работают 130 тысяч детей и 8 тысяч педагогогов. «Яндекс. Лицей»: еще один обучающий проект. Уже три года основы программирования изучают старшеклассникии в Челябинске и еще трех городах.

Есть куда расти. Так, региональная власть намерена привлечь крупнейший в России агрегатор для развития туристического потенциала Южного Урала. Сервис «Яндекс.Карты» разместит уникальный проект — «Красоты Южного Урала».

Регион готов вкладывать деньги в развитие инфраструктуры цифрового образования школьников и студентов. Внимание к этому аспекту сотрудничества губернатор Алексей Текслер считает очень важным. Впрочем, потребность в обучении и развитии с использованием цифровых технологий есть и у взрослых.

— Мы готовы максимально создавать инфраструктуру, чтобы наша молодежь постоянно росла в этом плане, становясь специалистами, — сказал Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU