Осторожность — наше все: на Южном Урале участились случаи тепловых ударов и утоплений

13 Июль 2020 2020-07-13T20:01:30+03:00

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При затяжной аномальной жаре всегда наступает момент, когда не говорить об этом просто нельзя. И в первую очередь в плане призывов населения к бдительности. Вторую неделю на Южном Урале термометры показывают на семь и более градусов выше нормы — до +36, +38. Как отмечает телеграм-канал «Челябушка», в городе растет комок проблем, повлиять на которые не в силах даже самые значимые чиновники. Жара проверяет на прочность инфраструктуру сразу в нескольких сферах.

— Объявлен режим ЧС из-за засухи в трех районах региона, увеличилось количество лесных пожаров, плюс — многочисленные утопленники на озерах, приостановленный ремонт и запрет на проезд большегрузов на трассах, больничные пациенты с тепловыми ударами, а также перебои на объектах электроэнергетики. Осторожность — наше все, — подчеркивают авторы «Челябушки».

Также сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что за минувшие выходные на водоемах Южного Урала погибло 16 человек, среди которых было 3 детей. Глава региона назвал главные причины трагедий на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU