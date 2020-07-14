Шансов — кот наплакал: общественники оценили перспективы экс-мера Златоуста на выборах в депутаты Заксобрания

14 Июль 2020 2020-07-14T05:34:30+03:00

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Бывший мер Златоуста Вячеслав Жилин планирует баллотироваться в Законодательное собрание области. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в выборах он будет участвовать от партии «За правду», в которую он вступил после выхода из состава единороссов.

— С поста главы Златоуста Вячеслав Жилин с треском устранился в 2019 году по требованию губернатора Алексея Текслера. Не дождавшись опроса о доверии. Горожане были очень недовольны работой градоначальника, а КСП вскрыла финансовые нарушения, — пишут авторы «Челябушки». — Что сказать? Неугомонный Жилин как всегда в поисках правды (причем и в прямом, и в переносном смысле). Не мытьем, так катаньем. Шансов у него, однако, кот наплакал — ни в родном округе не жалуют, ни в ЗакСО.

Напомним, в сентябре 2019 года Вячеслав Жилин сообщил, что досрочно сложил полномочия главы Златоуста. Причиной увольнения стало массовое недовольство работой мера со стороны горожан и нарушения, выявленные областной Контрольно-счетной палатой области.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области намечены на сентябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU