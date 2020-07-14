2020-07-14T05:34:30+03:00
Общество

Шансов — кот наплакал: общественники оценили перспективы экс-мера Златоуста на выборах в депутаты Заксобрания

Он будет баллотироваться от партии «За правду»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший мер Златоуста Вячеслав Жилин планирует баллотироваться в Законодательное собрание области. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», в выборах он будет участвовать от партии «За правду», в которую он вступил после выхода из состава единороссов.

— С поста главы Златоуста Вячеслав Жилин с треском устранился в 2019 году по требованию губернатора Алексея Текслера. Не дождавшись опроса о доверии. Горожане были очень недовольны работой градоначальника, а КСП вскрыла финансовые нарушения, — пишут авторы «Челябушки». — Что сказать? Неугомонный Жилин как всегда в поисках правды (причем и в прямом, и в переносном смысле). Не мытьем, так катаньем. Шансов у него, однако, кот наплакал — ни в родном округе не жалуют, ни в ЗакСО.

Напомним, в сентябре 2019 года Вячеслав Жилин сообщил, что досрочно сложил полномочия главы Златоуста. Причиной увольнения стало массовое недовольство работой мера со стороны горожан и нарушения, выявленные областной Контрольно-счетной палатой области.

Выборы в Законодательное собрание Челябинской области намечены на сентябрь этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гибнут посевы: в Челябинской области ввели режим ЧС из-за жары
Служитель, Юзефович, Емец, Идиатуллин. С кем встретятся челябинцы этой осенью?
Шансов — кот наплакал: общественники оценили перспективы экс-мера Златоуста на выборах в депутаты Заксобрания
Последний вентилятор в Челябинске продается со скидкой в десять тысяч рублей
Запах гари и много «пожарок»: в Челябинске едкий дым напугал горожан
В Челябинске иномарка с детьми перевернулась после столкновения с легковушкой
Четвертый этап опрессовки в Челябинске 2020: где отключат горячую воду
Осторожность — наше все: на Южном Урале участились случаи тепловых ударов и утоплений
В Челябинской области прокуратура заинтересовалась проблемой отключения водоснабжения
Яндекс расскажет миру о туристических изюминках Челябинской области
Сбербанк в Челябинске выдал первый миллиард по программе ипотека с господдержкой
«Спиртное и отдых на воде — вещи несовместимые!»: Текслер поделился статистикой утонувших в Челябинской области
Погода в Челябинске на 14 июля 2020 года: жара побьет очередной рекорд
В Челябинске осудили застройщика, похитившего у дольщиков свыше 340 млн рублей
В Челябинской области наказали предпринимателя, который выдавал зарплату спиртным и едой
Грозы с градом и ураганом: МЧС предупредило об ухудшении погоды на юге Челябинской области
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Челябинской области нашли взрывное устройство, лежавшее на дне реки
«Дым в квартирах стоял весь день»: пожары не дают покоя жителям Челябинской области
Отключение горячей воды в Челябинске: кто попал под четвертый этап опрессовок
В Челябинске из окна выпал 4-летний мальчик
При благоустройстве парка в Челябинске украли полмиллиона рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Жителю Челябинской области, который порезал колеса у 59 авто, светит 5 лет тюрьмы
В уральскую агломерацию, помимо Челябинска и Екатеринбурга, предлагается включить Пермь
В Челябинске застройщик наставил вокруг дома более 90 незаконных дорожных знаков
На Южном Урале восстановили график трех поездов дальнего следования