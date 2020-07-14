2020-07-14T09:15:41+03:00
Общество

Глава Копейска отменил действующий график подачи воды

Об этом мэр сообщил на утреннем совещании
Сергей СОТНИКОВ
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Жители города жаловались на отсутствие водыЖители города жаловались на отсутствие водыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня на утреннем совещании глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик распорядился отменить действующий график подачи воды.

— На замену старому графику придет новый, — сообщили в пресс-службе администрации Копейска. — На его составление нужно время, он появится ближе к вечеру.

Первый график был составлен в связи с увеличенным потреблением воды в период аномальной жары, однако он возмутил многих жителей Копейска. Все дело в том, что у некоторых горожан вода пропала совсем, а в нынешних условиях она необходима как никогда раньше. Кроме того, по словам местных жителей, подвоз воды не выполняется должным образом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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