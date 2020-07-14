На Кировке в Челябинске спасают деревья от жары

14 Июль 2020 2020-07-14T13:31:09+03:00

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Палящий зной, установившийся в Челябинске, с трудном переносят не только люди, но и растения. Газоны засохли, на деревьях пожелтели листья. Дождей в ближайшее время не предвидится, поэтому зелень нужно спасать поливом. Чем и занялись на главной пешеходной улице города.

— Небывалая жара стоит на Урале. От этого деревья начали сброс листьев. В связи с аномальной жарой администрация МАУ «Сад имени Пушкина» приняла решения производить ежедневный, дополнительный полив деревьев на улице Кирова, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин. По его словам, всего на пешеходной улице 200 старых деревьев и 27 новых — в вазонах. Они требуют еще большего внимания. За один полив 227 деревьев используется 24 тонны воды.

Напомним, по прогнозу синоптиков, аномальная жара продержится на Южном Урале как минимум до конца этой недели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/790438" frameborder="0"></iframe> На Кировке в Челябинске поливают деревья.Видео: Игорь Клеин

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ИСТОЧНИК KP.RU