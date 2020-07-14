2020-07-14T15:04:04+03:00
Общество

Челябинскому приюту поступают угрозы после возбуждения дела об издевательствах над львенком Симбой

Сотрудникам пришлось усилить охрану
Екатерина АНДРЕЕВА
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Симба под охраной. Фото: Карен ДаллакянСимба под охраной. Фото: Карен Даллакян
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В приюте «Спаси меня», где живет львенок Симба, спасенный Кареном Даллакяном, теперь дежурит ЧОП. После того, как прокуратура возбудила дело против хозяина-живодера, зоозащитников стали запугивать.

— Мы решили усилить охрану и обезопасить всех животных. Есть вероятность, что могут быть какие-то попытки помешать нам, они уже начались, — рассказал челябинский ветеринар, зоозащитник Карен Даллакян.

Посещение приюта теперь ведется только по предварительной записи.

Напомним, ветеринар вывез Симбу из Дагестана. Его нещадно эксплуатировал хозяин-фотограф: в жару львенок бродил на поводке по пляжам ради платных кадров с отдыхающими. Чтобы животное было покорным, ему ломали лапы и истязали. Однажды малыш заболел, и фотограф вышвырнул его.

Когда Симба поправится, его отправят в заказник для искалеченных диких животных в Африке.

В челябинском приюте «Спаси меня» усилили охрану.Видео: Карен Даллакян

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ИСТОЧНИК KP.RU

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