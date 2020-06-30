Против бывшего владельца Симбы, спасенного Кареном Даллакяном, возбудили дело
По материалам дополнительной проверки прокуратуры республики Дагестан возбудили уголовное дело в отношении мучителя львенка Симбы, которого спас челябинский зоозащитник Карен Даллакян. Ранее ведомство отказало в этом.
По информации прокуратуры неизвестное лицо обвиняют в жестоком обращении с животным. В результате, львенок не мог нормально ходить из-за сломанных лап и был выброшен владельцем за ненадобностью. В марте 2020 года о случившемся узнал челябинский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян, который и забрал Симбу для реабилитации в свой приют.
Ранее стало известно, что львенка после восстановления отправят в заказник для искалеченных диких животных в Африке. Сейчас, по словам Карена, это сделать практически невозможно из-за пандемии коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU