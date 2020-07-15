2020-07-15T07:04:12+03:00
Общество

«Теперь хоть присесть можно»: после поручения мэра в Челябинске помыли остановку

Но горожане все равно недовольны
Ангелина ЗАКИРОВА
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Почистили после жалобы в администрацию Челябинска. Фото: читатель КП-ЧелябинскПочистили после жалобы в администрацию Челябинска. Фото: читатель КП-Челябинск
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В Челябинске помыли скамейки на остановке «Площадь Революции», которая превратилась в туалет для голубей.

— На данный момент остановка очищена. В рамках оказания услуг по содержанию улично-дорожной сети, на остановке общественного транспорта «Площадь Революции» обеспечивается постоянная уборка мусора, грязи, а также ведется борьба с распространением короновирусной инфекции дезинфицирующими средствами, — отчитались в администрации города.

На скамейке остались какие-то черные пятна. Фото: читатель КП-Челябинск

На скамейке остались какие-то черные пятна. Фото: читатель КП-Челябинск

Ранее в мэрии говорили, что остановки моют и обрабатывают в рамках борьбы с коронавирусом. Однако читатели КП-Челябинск сфотографировали лавку, которую не мыли продолжительное время. Чтобы ее очистили, пришлось привлечь внимание мэра Натальи Котовой.

Челябинец говорит, что стало лучше, но остались следы, которые, возможно, уже не отмыть:

— Теперь хоть присесть можно. Но какие-то черные пятна все равно остались. Въелись, наверно. Теперь только отскребать.

Так остановка выглядела в эти выходные. Фото: читатель КП-Челябинск

Так остановка выглядела в эти выходные. Фото: читатель КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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