Алексей Текслер и бизнес-омбудсмен обсудили меры поддержки бизнеса

15 Июль 2020 2020-07-15T11:01:57+03:00

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В среду, 15 июля, губернатор Челябинской области провел встречу с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым. Речь шла о поддержке малого и среднего бизнеса.

Вместе с федеральным центром региональная власть оперативно приняла несколько пакетов мер поддержки малого и среднего бизнеса. Задачей было сохранение рабочих мест. Предпринимателям ослабили налоговую нагрузку, предложили варианты льготного кредитования.

В регионе уровень предпринимательской активности постепенно возвращается на докризисный уровень: коэффициент открытия экономики в области — 1,7. По стране — 2,2.

Одной из совместных задач губернатор видит снятие лишних административных барьеров:

— Предприниматели не делят органы контроля на федеральные, региональные или муниципальные. Для них любая проверка — проблема. Наша общая задача — чтобы эти проверки не создавали избыточного давления на бизнес. Я готов взаимодействовать и с федеральными структурами: ФНС, Роспотребнадзором — со всеми структурами, которые осуществляют надзор и контроль.

Гончаров поблагодарил главу региона за оказанную предпринимательскому сообществу госпомощь:

— Малому бизнесу помогли выжить. За каждым ИП стоит семья, люди, коллектив. Господдержка, которая оказывалась в особый период, начиная с марта, стабилизировала сферу малого и среднего бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU