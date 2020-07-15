В Челябинске водителя мусоровоза, который устроил смертельное ДТП с маршруткой, отправят в колонию на 2 года

15 Июль 2020 2020-07-15T14:58:28+03:00

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В Советском районом суде Челябинска копейчанина, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 2 годам колонии-поселения и лишили водительские права на 3 года. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Авария произошла ночью в августе прошлого года. Водитель мусоровоза врезался в маршрутку на улице Блюхера. В результате столкновения микроавтобус перевернулся, и две пассажирки выпали прямо на проезжую часть. Одна из них, 17-летняя девушка, умерла в больнице. Семь человек получили травмы.

Матери погибшей и пассажиру, которому нанесен тяжкий вред здоровью, в ООО ПКФ «Экотранс» выплатили компенсации.

У водителя осталось двое несовершеннолетних детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/726933" frameborder="0"></iframe> Авария на Блюхера.Видео: Тимофей Ятимов

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ИСТОЧНИК KP.RU