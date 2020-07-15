2020-07-15T14:58:28+03:00
Происшествия

В Челябинске водителя мусоровоза, который устроил смертельное ДТП с маршруткой, отправят в колонию на 2 года

У обвиняемого осталось два несовершеннолетних ребенка
Владимир КАЦ
Поделиться:
Мусоровоз протаранил микроавтобус на улице Блюхера. Фото: ГИБДД ЧелябинскаМусоровоз протаранил микроавтобус на улице Блюхера. Фото: ГИБДД Челябинска
Изменить размер текста:

В Советском районом суде Челябинска копейчанина, устроившего смертельное ДТП, приговорили к 2 годам колонии-поселения и лишили водительские права на 3 года. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Авария произошла ночью в августе прошлого года. Водитель мусоровоза врезался в маршрутку на улице Блюхера. В результате столкновения микроавтобус перевернулся, и две пассажирки выпали прямо на проезжую часть. Одна из них, 17-летняя девушка, умерла в больнице. Семь человек получили травмы.

Матери погибшей и пассажиру, которому нанесен тяжкий вред здоровью, в ООО ПКФ «Экотранс» выплатили компенсации.

У водителя осталось двое несовершеннолетних детей.

Авария на Блюхера.Видео: Тимофей Ятимов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области оштрафовали бизнесмена на 73 млн рублей
Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020: расписание, состав участников
ВТБ Пенсионный фонд открыл новый офис в Екатеринбурге
Житель Челябинской области сфотографировал комету, которая появляется раз в несколько тысяч лет
С сыром, имбирем и тестом: какое мороженое предлагают челябинцам в жару
«Я знал, что однажды и мне повезет»: житель Челябинской области выиграл полмиллиона рублей в лотерею
Прокуратура проверит, почему в 30-градусную жару у жителей Челябинской области отключили воду
В Челябинске водителя мусоровоза, который устроил смертельное ДТП с маршруткой, отправят в колонию на 2 года
Челябинский «Трактор» подписал контракт с победителем Олимпийских игр
В Челябинской области депутата, который застрелил жену на глазах у двоих детей, хотят посадить на 12 лет