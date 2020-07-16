2020-07-16T14:36:31+03:00
Общество

На аэропорт Челябинска завели дело за высокие цены на пользование телетрапами

Авиакомпании «вкручивают» издержки в стоимость билета
Ирина ФАДЮШИНА
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Трелетрап — отдельная статья расходов для авиакомпанийТрелетрап — отдельная статья расходов для авиакомпанийФото: Андрей АБРАМОВ
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УФАС возбудило дело в отношении челябинского аэропорта. Авиапредприятие подозревают в установке завышенных расценок на телескопические трапы. Чтобы провести пассажиров через «рукав», а не везти к самолету на автобусе, авиакомпании платят 23 тыс. рублей в час.

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— К нам поступили материалы из транспортной прокуратуры для того, чтобы мы проверили обоснованность тарифа. Нами возбуждено дело по нарушению закона о конкуренции, — рассказала журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь УФАС Наталья Мартынюк.

Оказалось, что в других аэропортах это удовольствие обходится от 2,8 тыс. до 16,7 тыс. рублей. Ни для кого не секрет, что все издержки «вкручивают» в стоимость билета.

Также выяснилось, что закупку четырех телетрапов по 60,6 млн каждый провели через посредника, хотя можно было приобрести напрямую и это могло быть дешевле. Например, другие аэропорты покупали их в два раза дешевле. Предстоит выяснить, могла ли цена измениться так сильно.

Кроме того, в документах был занижен срок амортизации телетрапов, что также повлияло на увеличение тарифа. По мнению УФАС для таких агрегатов нужно указывать другую категорию, предусматривающую не пять лет амортизации, а 20.

Как сообщал ранее сайт КП-Челябинск, пассажиры были разочарованы после открытия нового терминала аэропорта. Во время презентации проекта пассажирам обещали, что теперь они будут выходить на посадку через «рукава». Горожане обрадовались: больше не будем толпиться в автобусе, но не тут-то было. Кстати, зимой в них очень холодно, а период пандемии коронавируса не всегда возможно соблюдать социальную дистанцию.

В авиапредприятии прокомментировали: все претензии к авиакомпаниям, дескать это они экономят на вашем комфорте. Мы посчитали, какова разница в цене.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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