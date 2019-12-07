«Все равно заталкивают в автобус»: почему обновленный аэропорт Челябинска не использует телетрапы

Челябинцы разочаровались в новом здании аэропорта, уже и без того ставшем мемом. Во время презентации проекта пассажирам обещали, что теперь они будут выходить на посадку через телетрапы, называемых в народе «рукавами». Горожане обрадовались: больше не будем ездить на автобусе как селедки в бочке и стоять на морозе у трапа-лестницы. Но не тут-то было.

НЕ У ШУБЫ РУКАВ

6 декабря авиакомпания Nordwind предложила своим пассажирам вдохнуть северного ветра перед посадкой.

— «Рукава» появились, но все равно пассажиров заталкивают в автобус, — поделилась впечатлениями челябинская журналист и писатель Ульяна Бисерова.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что это выбор авиакомпании.

uliny_knigi Новый аэропорт Челябинска

— Комплекс мероприятий обслуживанию от уборки салона до телетрапа прописывается для каждого конкретного борта, — прокомментировал пресс-секретарь челябинского авиапредприятия Сергей Куклев. — Мы только исполняем. Как в ресторане: тебе дали меню, ты заказал то-то и то-то, заказ исполнили.

В колл-центре Nordwind сказали, что не знают таких тонкостей и лишь предположили, что, раз терминал только открыли, возможно, перевозчик и аэропорт еще не успели договориться.

Всего у нового аэровокзала запроектировано четыре телетрапаФото: Андрей АБРАМОВ

Во время встречи первых пассажиров в новом терминале директор челябинского аэропорта Андрей Осипов однозначно ответил: использование телетрапов и автобусов стоит одинаково. Однако сегодня в пресс-службе аэропорта уточнили, что разница в цене все же есть.

— Не могу точно сказать, но не велики деньги, — отметил Сергей Куклев.

СКОЛЬКО ПЛАТИТ АВИАКОМПАНИЯ ЗА ПОСАДКУ ПАССАЖИРОВ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

КП-Челябинск получила прейскурант услуг аэропорта Баландино. Правда, указанные цены будут действовать с нового года. Согласно документу, использование телетрапа обойдется в 23 000 рублей в час.

— В среднем самолеты стоят на телетрапе 40-45 минут. Это высадка пассажиров, обслуживание борта и посадка на следующий рейс, — рассказал журналисту КП-Челябинск источник в руководстве авиапредприятия. — Перед открытием речь шла о ценах в районе 40 000 рублей в час, вероятно, цену поменяли или с января будет дешевле.

За обычный трап-лестницу, который подъезжает к самолету, авиакомпании будут платить около 12 400 рублей. Доставка пассажиров на автобусе стоит около 9 000, микроавтобус для бизнес-класс — 7500 рублей. Здесь тарифы без времени, просто за единицу техники, но цены нужно умножать на два, потому что техника нужна на высадку пассажиров и на посадку.

По словам пассажиров, внутри терминал похож на большой ангар...Фото: Андрей АБРАМОВ

— На Airbus A320, который используют большинство авиакомпаний, нужно два автобуса. Если есть бизнес-класс, то это дополнительные расходы на транспорт. Получается, что телетрап будет даже дешевле. Если самолет маленький, например, Bombardier CRJ-200, то нужно по одному автобусу и тут возможна экономия, — продолжает наш собеседник. — К этим расценкам нужно добавить тягач. У самолета нет заднего хода и его нужно оттащить с места стоянки. Пока у нас без тягача можно выехать только с дальних стоянок.

Сейчас на телетрапах обслуживаются «Аэрофлот» и «Сибирь» (S7). Как отмечает собеседник КП-Челябинск в руководстве аэропорта, в каждой воздушной гавани предусмотрены скидки для авиакомпаний — тут как договорятся.

...но, как заявила пресс-служба авиапредприятия, терминал — не место для прогулокФото: Андрей АБРАМОВ

— Возможно, телетрапами будут пользоваться «Уральские авиалинии». «Победа» — никогда. Лоукостер будет всегда экономить, в большинстве аэропортов они даже отказываются от уборки салонов, — заключил наш собеседник.

Почему так дорого? Наш собеседник отмечает, что телетрапы у нас самые современные, но сложная техника требует запчастей и обслуживания.

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