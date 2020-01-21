В аэропорту Челябинска ответили на претензии пассажиров по работе телетрапов

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:55:30+03:00

Всего у нового аэровокзала запроектировано четыре телетрапа Фото: Андрей АБРАМОВ

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В челябинском аэропорту ответили на претензии пассажиров, возмущенных, что в новом терминале не используют телетрапы, называемые в народе «рукавами». Вместо этого пассажиров заталкивают в автобусы.

Способ транспортировки пассажиров от зала ожидания непосредственно до самолета выбирает авиакомпания, а не аэропорт. Например, лоукостерам удобней подогнать сразу два передвижных трапа и автобуса, чтобы ускорить высадку и высадку.

— Нет смысла заказывать телетрап, если воздушное судно не развернется сразу и не улетит «домой». У телетрапа почасовая оплата. Такой борт лучше уйдет на удаленную стоянку, чтобы не занимать место у терминала. Так что если недовольный пассажир занес палец над клавиатурой, чтобы написать гневный отзыв в соцсетях, ему стоит задать себе вопрос: а не переночевал ли мой самолет в аэропорту? — пояснил пресс-секретарь челябинского авиапредприятия Сергей Куклев.

Сколько платит авиакомпания за посадку и высадку пассажиров в Челябинске? Мы изучили прейскурант аэропорта на услуги телетрапов и автобусов.

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Нравится наш аэропорт? Не уверены, что найдется человек, готовый дать безоговорочный ответ «да» и отстаивать свою позицию. Неравнодушный горожанин и эксперт в сфере туризма по просьбе КП-Челябинск сформулировал претензии к аэропорту (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU