Челябинцы пожаловались на неработающие кондиционеры в новых автобусах

18 Июль 2020 2020-07-18T19:42:23+03:00

Горожанам обещали полный набор удобств от зарядки для телефона до кондиционера

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Жители Челябинска жалуются, что в новых автобусах нет кондиционеров. Читатель «Комсомолки» Евгений даже заметил интересную закономерность.

— С утра в автобусе работал кондиционер все пассажиры были в масках. Возвращаюсь днем: не включен, жара. Никого соответственно в масках нет, — отметил Евгений.

Пассажир предполагает: то ли водитель топливо экономит, то ли купили автобус со сломанным кондиционером. Он также отмечает: окна не с двойным стеклопакетом, а это значит, что зимой такой автобус теряет тепло, а летом нагревается.

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В управлении транспорта прокомментировали, что при включенном кондиционере расходуется больше газа, а значит автобусу может не хватить топлива.

— Многие машины работают по сменному графику, который не позволяет заправляться. Нет возможности заправиться в течение смены. Особенно эта проблема актуальна на маршрутах №4 и 64, где автобус долго находится на линии, — рассказал пресс-секретарь управления транспорта Евгений Талыпов.

Чиновники пообещали поговорить с руководством перевозчика, чтобы во время жары кондиционеры включали хотя бы на время.

— Между тем, нам жалуются и на кондиционеры. Идет война тех, кому жарко и тех, кому холодно. Всем не угодишь, — подытожили в управлении.

Ранее горожане жаловались на переполненные маршрутки, в которых не соблюдается социальная дистанция, а из-за духоты невозможно носить маску.

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ИСТОЧНИК KP.RU