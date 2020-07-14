2020-07-14T10:18:50+03:00
Коронавирус Covid-19

«Задохнешься быстрее, чем от коронавируса»: в челябинских маршрутках забыли о дистанции

Как должны рассаживать пассажиров, и почему это не получается
Ирина ФАДЮШИНА
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Какая тут социальная дистанция? Фото: Константин Нациевский/vk.comКакая тут социальная дистанция? Фото: Константин Нациевский/vk.com
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Ехать в переполненном транспорте в жару — то еще испытание. А в условиях пандемии коронавируса забитые маршрутки и вовсе пугают. Какая там социальная дистанция, когда в час пик одним надо на работу, а другим в сады?

— Порой едем, как селедки в бочке, через минуту маску хочется сорвать. Кажется, что задохнешься быстрее, чем тебя настигнет ковид. Многим уже все равно, почти все пассажиры без масок, — возмущается жительница Челябинска Ирина.

На днях взбунтовался и главный коммунист Челябинска Константин Нациевский:

— Не понимаю логику действий южноуральских властей. Почему набиться с утра в переполненную маршрутку допустимо, а открыть в нормальном режиме детские (и не только детские) оздоровительные центры — это недопустимо и вообще рассадник коронавируса? — написал он на своей странице в соцсети, отметив в комментариях, что тут больше за детский отдых обидно.

Мэр города Наталья Котова активно следит, как обрабатывают маршрутки. Недавно мы побывали на одной из образцово-показательных дезинфекций.

По идее, пассажиров должны рассаживать в шахматном порядке. Такое правило действует, например, в залах ожидания аэропортов или на футбольных стадионах. Но насколько это возможно в маршрутках?

— Обязанность соблюдать социальную дистанцию, а также масочный режим возложена на граждан, — прокомментировал пресс-секретарь управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов. — Мы стараемся разговаривать с перевозчиками об увеличении техники. Но не всегда это получается. Во-первых, число пассажиров не очень стабильно. Во-вторых, кто захочет нести дополнительные расхода, да и часто нет возможности — машин, водителей.

А между тем, в пандемию челябинцы стали больше ездить на такси. Как показало исследование, этим летом 40% горожан предпочитают такси общественному транспорту. Но позволить себе ездить в булочную на такси может не каждый, тем более, что агрегаторы часто выставляют повышенный тариф. А увеличение количества машин затрудняет движение и портит экологию — о чем неоднократно говорили урбанисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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