До аэропорта Челябинска запустили дополнительные автобусные рейсы

19 Июль 2020 2020-07-19T11:53:53+03:00

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По данным Управления транспорта Челябинска дополнительные рейсы появились на маршруте № 41, который следует от ДК Строителей до аэропорта. Теперь у пассажиров есть больше возможности уехать ночью. Полное расписание маршрута можно найти на сайте городского транспорта:

Отправление «ДК Строителей — аэропорт»: 23:00, 0:40, 2:47, 4:22;

Отправление «Аэропорт — ДК Строителей»: 22:20, 0:00, 2:05, 3:40, 5:15.

Введение дополнительных рейсов связано с открытие путепровода в районе Коксохима. До этого в аэропорт можно было уехать только на маршрутах № 1 и № 45.

Пожалуй, за последние дни это — самая положительная новость, связанная с аэропортом Челябинска. Уже два дня из здания аэропорта приходится эвакуировать людей. Причина — ложные сообщения о минировании.

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ИСТОЧНИК KP.RU