В Челябинске провели молебен о дожде, и это сработало: на город обрушился ливень

Ливень начался в разных районах города Фото: читатель КП

Аномальная жара измотала многих южноуральцев. Причем настолько, что прихожане храма великомученика Пантелимона Целителя стали молиться о дожде. Такую инициативу поддержал митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Как ни странно, но уже сегодня МЧС предупредило южноуральцев об ухудшении погоды, небо над Челябинском затянулось тучами и пошел дождь.

Ливень с градом в Чурилово Фото: vk.com/Дарья Аминова

Затянутое тучами небо над Парковым Фото: vk.com/Диана Попова

С приходом дождя усилился ветер. На Северо-западе Челябинска жители сообщают о падающих деревьях.

Без падающих деревьев не обошлось Фото: vk.com/Оксана Бобровникова

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