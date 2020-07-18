В челябинском храме начали молиться о дожде

18 Июль 2020 2020-07-18T13:40:00+03:00

В такую жару только и остается, что просить помощи высших сил Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Челябинцы настолько устали от жары, что вспомнили древние практики молитвы о дожде. Инициативу верующих одобрил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Молебны ниспослании дождя начались в храме великомученика Пантелимона Целителя (улицу Российской, 59, первый этаж).

Как рассказали в челябинской епархии, верующие беспокоятся за свой урожай: садовые посадки буквально желтеют под палящим солнцем, а ягоды от жары становятся вареными прямо на корню. После полива земля мгновенно высыхает.

— Конечно, Церковь должна прежде всего заботиться о духовном. Однако мы знаем, что человек состоит из бессмертной души и тела. И Церковь благословляет врачей, чтобы они врачевали тела людей, благословляет строителей, чтобы они строили дома для людей, и, конечно же, благословляет всех тружеников, которые работают, чтобы у людей была пища. Церковь всегда участвует в делах житейских, связанных с продолжением нашей жизни здесь, на земле. Ведь чем дольше человек живет, тем больше у него возможностей творить волю Божию, совершать дела милосердия, каяться в грехах и уподобляться Творцу, — рассказал настоятель храма Владимир Панарин.

Дату и время проведения молебнов пообещали сообщать на страницах храма в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU