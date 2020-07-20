Аттракционы в Челябинске будут дезинфицировать после каждого запуска

20 Июль 2020 2020-07-20T08:31:26+03:00

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Мэр Челябинска Наталья Котова поручила обрабатывать аттракционы после каждого запуска. Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер разрешил работу аттракционов, а в выходные запустили карусели в парке Гагарина.

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— Практически после каждого запуска чтоб обрабатывали. Там, где они руками держатся, обязательно. И только после этого следующая группа детей могла кататься на аттракционе. И родители, чтоб все это видели, — отметила Наталья Котова.

Она также напомнила о дезинфекции общественного транспорта и проверки соблюдения масочного режима

Все понятно, жарко. Но болезнь далеко не ушла, количество зараженных резко не упало, поэтому продолжаем все работы, — подчеркнула градоначальница.

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ИСТОЧНИК KP.RU