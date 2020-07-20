Аттракционы в Челябинске будут дезинфицировать после каждого запуска
Мэр Челябинска Наталья Котова поручила обрабатывать аттракционы после каждого запуска. Напомним, на прошлой неделе Алексей Текслер разрешил работу аттракционов, а в выходные запустили карусели в парке Гагарина.
Почему каждому челябинцу нужна кадастровая карта и как стать урбанистом, — Лев Владов
— Практически после каждого запуска чтоб обрабатывали. Там, где они руками держатся, обязательно. И только после этого следующая группа детей могла кататься на аттракционе. И родители, чтоб все это видели, — отметила Наталья Котова.
Она также напомнила о дезинфекции общественного транспорта и проверки соблюдения масочного режима
Все понятно, жарко. Но болезнь далеко не ушла, количество зараженных резко не упало, поэтому продолжаем все работы, — подчеркнула градоначальница.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аж голову кружит»: какие аттракционы ждут Челябинцев в парке Гагарина (смотреть)
«Задохнешься быстрее, чем от коронавируса»: в челябинских маршрутках забыли о дистанции (далее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU