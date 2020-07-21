Реальные проекты и глубокие знания по специальности: пять причин выбрать магистратуру ЮУрГУ
Представляем пять причин, почему следует продолжить обучение в магистратуре Южно-Уральского государственного университета и, возможно, занять одно из 678 бюджетных мест.
1. Получи более узкую квалификацию
Подготовка в бакалавриате направлена на обучение специалистов «широкого профиля». В магистратуре можно углубить знания по своей специальности.
2. Построй успешную карьеру
В профессиональных стандартах для большинства видов деятельности прописано, до какого уровня ты можешь выполнять работу с дипломом бакалавра. Чтобы подняться по карьерной лестнице, необходимо окончить магистратуру.
3. Работай над реальными проектами
В ЮУрГУ реализуется проектное обучение. Это образовательная модель нового формата ценна тем, что в процессе учебы студенты решают задачи индустриальных партнеров.
4. Совмещай учебу с работой
Расписаний в магистратуре ЮУрГУ позволяет совмещать учебу с работой: занятия проводятся в вечернее время и применяются дистанционные формы обучения.
5. Смени специальность
Магистратура — отличный шанс сменить привычную сферу деятельности освоить новую профессию за более короткий срок, всего за 2-2,5 года обучения.
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ИСТОЧНИК KP.RU