Реальные проекты и глубокие знания по специальности: пять причин выбрать магистратуру ЮУрГУ

21 Июль 2020 2020-07-21T09:47:05+03:00

Почему следует продолжить обучение в магистратуре Южно-Уральского государственного университета

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Представляем пять причин, почему следует продолжить обучение в магистратуре Южно-Уральского государственного университета и, возможно, занять одно из 678 бюджетных мест.

1. Получи более узкую квалификацию

Подготовка в бакалавриате направлена на обучение специалистов «широкого профиля». В магистратуре можно углубить знания по своей специальности.

2. Построй успешную карьеру

В профессиональных стандартах для большинства видов деятельности прописано, до какого уровня ты можешь выполнять работу с дипломом бакалавра. Чтобы подняться по карьерной лестнице, необходимо окончить магистратуру.

3. Работай над реальными проектами

В ЮУрГУ реализуется проектное обучение. Это образовательная модель нового формата ценна тем, что в процессе учебы студенты решают задачи индустриальных партнеров.

4. Совмещай учебу с работой

Расписаний в магистратуре ЮУрГУ позволяет совмещать учебу с работой: занятия проводятся в вечернее время и применяются дистанционные формы обучения.

5. Смени специальность

Магистратура — отличный шанс сменить привычную сферу деятельности освоить новую профессию за более короткий срок, всего за 2-2,5 года обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU