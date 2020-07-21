Андрей Малахов на всю страну заявил, что бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов виновен в ДТП

21 Июль 2020 2020-07-21T10:47:34+03:00

Максимальное наказание по статье, которую вменяют бизнесмену, лишение свободы до двух лет. Фото: соцсети/кадр с видео «Прямой эфир» с Андреем Малаховым

Адвокат вступился за своего подзащитного, но лишь вызвал негодование в студии

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Громкое ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова попало в эфир федерального телеканала. Его обсудили 20 июля в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым (смотреть с 55:52 мин). Передача была посвящена резонансным авариям с известными и влиятельными людьми.

ДТП с участием Андрея Косилова обсудили в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.www.youtube.com/Прямой эфир

Зрителям и гостям студии показали момент ДТП в Аргаяшском районе, как скручивались номера с «Лексуса» и последствия столкновения. После просмотра у Андрея Малахова не осталось сомнений — Косилов виноват.

— Мы видим, как он скручивает номера, мы видим всю аварию снятую. Но при этом он [Андрей Косилов] утверждает, что кто-то должен доказывать его виновность. Мне кажется, там более чем четко все видно на кадрах, — сказал телеведущий.

За бывшего вице-губернатора и известного бизнесмена вступился его адвокат Николай Шиманович.

— Я думаю, Андрей, вы заблуждаетесь. В том плане, что даже со стороны следственных органов было проведено две автотехнических экспертизы. И первая экспертиза, которая определяла место ДТП, показала, что это было на стороне Lexus. То есть водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Сегодня есть два понятия — аварийная ситуация и опасность на дороге. Правила четко говорят: при возникновении опасности водитель обязан принять меры к торможению вплоть до остановки. И мы не согласны с тем, что водитель «Лады» не предпринял торможения, которое он мог предпринять.

Эти слова вызвали негодование в студии.

Напомним, авария произошла в июле прошлого года в Аргаяшском районе. Lexus Андрея Косилова столкнулся с «Ладой», в которой молодая компания из Екатеринбурга возвращалась с озера. В аварии пострадали трое, молодая девушка, получившая черепно-мозговую травму, до сих пор восстанавливается. В суде защита настаивает на невиновности бизнесмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU