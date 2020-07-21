Наверстать упущенное не удается: график реконструкции челябинского аэропорта существенно отстает от плана

21 Июль 2020 2020-07-21T10:24:47+03:00

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Счетная палата России отметила существенное отставание от графика при реконструкции челябинского аэропорта. Освоена половина выделенных денег, исполнено 57% работ. На момент проверки незавершенными оставались расширение полосы, переделка патрульной дороги и строительство второго перрона, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Примечательно, что в прошлом году проект обновления воздушной гавани Челябинска, напротив, набирал обороты. Сказывалось предвосхищение саммитов ШОС и БРИКС. После первых задержек надежда была на оптимизацию, однако наверстать упущенное не удается. Надо ли подчеркнуть, что такие новости негативно сказываются на репутации аэропорта, и шансы завоевать сердца пассажиров испаряются? — рассуждают авторы «Челябушки». — Реконструкцию ведет «Центродорстрой». Видимо, ему стоит поднажать, чтобы хотя бы инфраструктуру клиентам нормальную обеспечить. Пусть даже только тем, кто летает внутри страны. Иначе так и будем плестись в хвосте да на подхвате у «Кольцово». А уж с инициативой Росавиации разрешить международные перелеты лишь из шести городов, включая Екатеринбург, и подавно.

Корреспондент «КП-Челябинск» узнала, когда завершится реконструкция аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU