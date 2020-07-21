Новые пандусы в центре Челябинска будут работать строго по графику

21 Июль 2020 2020-07-21T14:10:28+03:00

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В Челябинске заработали новые подъемники для инвалидов, которые установили в подземном переходе на площади Революции. Об этом рассказали в телеграм-канале Управления культуры Челябинска.

— В подземных переходах на площади Революции: выход на Арбитражный суд, выход на Молодежный театр, выход на павильон сотовой связи введены в эксплуатацию комплексы подъемных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, — сказано в сообщении.

В будние дни воспользоваться пандусом можно с 7:00 и до 22:00, выходные они будут работать на час дольше, до 23:00.

Ранее директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин рассказал КП-Челябинск, что горожане не смогут самостоятельно воспользоваться подъемником. Возле него будет дежурить оператор, который придет по кнопке «Вызов» и поможет спуститься.

Напомним, ввести в эксплуатацию пандусы планировали еще 25 июня. Но из-за коронавируса не было возможности обучить специалистов, которые отвечали бы за технику, поэтому запуск перенесли.

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ИСТОЧНИК KP.RU