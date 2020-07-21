2020-07-21T14:10:28+03:00
Общество

Новые пандусы в центре Челябинска будут работать строго по графику

У подъемника будет дежурить оператор
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пандусы ввели в эксплуатацию. Фото: телеграм-канал Управления культуры Администрации города ЧелябинскаПандусы ввели в эксплуатацию. Фото: телеграм-канал Управления культуры Администрации города Челябинска
Изменить размер текста:

В Челябинске заработали новые подъемники для инвалидов, которые установили в подземном переходе на площади Революции. Об этом рассказали в телеграм-канале Управления культуры Челябинска.

— В подземных переходах на площади Революции: выход на Арбитражный суд, выход на Молодежный театр, выход на павильон сотовой связи введены в эксплуатацию комплексы подъемных устройств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, — сказано в сообщении.

В будние дни воспользоваться пандусом можно с 7:00 и до 22:00, выходные они будут работать на час дольше, до 23:00.

Ранее директор МАУ «Сад имени Пушкина» Игорь Клеин рассказал КП-Челябинск, что горожане не смогут самостоятельно воспользоваться подъемником. Возле него будет дежурить оператор, который придет по кнопке «Вызов» и поможет спуститься.

Напомним, ввести в эксплуатацию пандусы планировали еще 25 июня. Но из-за коронавируса не было возможности обучить специалистов, которые отвечали бы за технику, поэтому запуск перенесли.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Разовая подработка для парней. Интересные условия, достойная оплата»: в Челябинске инвалид заплатил незнакомцам, чтобы искупаться в водоеме
Погода в Челябинске на 22 июля 2020: повторится ли в городе мощный ливень
Жители Челябинской области и Екатеринбурга смогут ездить в нацпарк «Таганай» на автобусе
«Маслянистые пятна на воде возле конгресс-холла»: в челябинский Миасс смывает нефтепродукты
За качество дорог Челябинской области будет отвечать новый начальник
В Челябинском госуниверситете рассказали, когда закроют ботанический сад от посторонних
Печальная статистика: в Челябинской области 2-летний ребенок, который выпал из окна, находится в тяжелом состоянии
«Жильцов бьет током»: в Челябинской области жилой дом затопило во время ливня
В Варне у Алексея Текслера попросили новую мебель
Новые пандусы в центре Челябинска будут работать строго по графику
РЖД запустила поезд Челябинск — Новороссийск, отмененный из-за коронавируса
На Челябинскую область снова обрушатся гроза и ливень
Девятилетняя школьница умерла при пожаре в Челябинской области
Андрей Малахов на всю страну заявил, что бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов виновен в ДТП