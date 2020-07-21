2020-07-21T15:18:28+03:00
Общество

В Челябинском госуниверситете рассказали, когда закроют ботанический сад от посторонних

На крайнюю меру вынудили вандалы
Ирина ФАДЮШИНА
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Челябинцы любят гулять и фотографироваться в Ботаническом саду. Фото: Эдуард ФадюшинЧелябинцы любят гулять и фотографироваться в Ботаническом саду. Фото: Эдуард Фадюшин
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Челябинцы смогут беспрепятственно гулять по ботаническому саду ЧелГУ как минимум до конца года. Ранее сообщалось, что территория будет закрыта от посторонних.

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Как прокомментировали в пресс-службе вуза, сейчас разрабатывается проект по сохранению коллекции. Затем надо будет отыграть тендеры и установить ограждение. Все это случился не раньше, чем в следующем году.

— Задача не закрыть территорию, а ограничить вандализм. Скорее всего, это будут ограждения для экспозиций, которые будут максимально вписаны в ландшафт, — прокомментировала пресс-секретарь ЧелГУ Анастасия Гусенкова.

Ботанический сад — своего рода оазис среди бетонных коробок, которыми продолжает обрастать северо-запад. На крайнюю меру вуз вынужден пойти из-за вандалов и несознательных граждан, которые вытаптывают ценные растения и выгуливают там собак. Страдают и обитатели ботанического сада — суслики. Посетители пытаются накормить их чипсами и сухариками, которые и для людей-то не полезны. А не так давно собака загрызла суслика на глазах у детей.

В прошлом году челябинские фотографы возмущаюсь, что в ботаническом саду берут плату за фотосессии. Мы разобрались, почему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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