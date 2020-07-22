Лесные пожары на озере Тургояк привлекли внимание Генпрокуратуры

22 Июль 2020 2020-07-22T08:19:37+03:00

Областная прокуратура проверит, как местные власти справляются с лесными пожарами на озере Тургояк. Фото: Читатель КП-Челябинск

В ведомстве потребовали оценить, как местные власти справляются с бедствием

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В Челябинской области из-за лесных пожаров возле озера Тургояк Генпрокуратура поручила местному надзорному ведомству оценить, как региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления отреагировали на бедствие, проводили ли они мероприятия по профилактике возгорания, а также установить виновных.

— Отдельное внимание в ходе проверки будет уделено возгораниям на особо охраняемых природных территориях, где существует угроза повреждения и гибели редких, особо ценных видов флоры и фауны, включая вопросы организации контроля за соблюдением режима их использования, — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.

12.07.2020 Миасс сев.часть..Горит лес в северной части города, в районе посёлка Тургояк. загорелось сразу в трех точках

Вопрос об обеспечении пожарной безопасности в лесах и сохранении природно-заповедного фонда в федеральном ведомстве поставили на контроль.

Ранее жители Миасса жаловались на запах гари, который стоит в квартирах, из-за пожаров возле озера Тургояк. Местные предположили, что лес подожгли неизвестные на квадроциклах.

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ИСТОЧНИК KP.RU