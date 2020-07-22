Лесные пожары на озере Тургояк привлекли внимание Генпрокуратуры
В Челябинской области из-за лесных пожаров возле озера Тургояк Генпрокуратура поручила местному надзорному ведомству оценить, как региональные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления отреагировали на бедствие, проводили ли они мероприятия по профилактике возгорания, а также установить виновных.
— Отдельное внимание в ходе проверки будет уделено возгораниям на особо охраняемых природных территориях, где существует угроза повреждения и гибели редких, особо ценных видов флоры и фауны, включая вопросы организации контроля за соблюдением режима их использования, — рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры России.
12.07.2020 Миасс сев.часть..Горит лес в северной части города, в районе посёлка Тургояк. загорелось сразу в трех точках
Вопрос об обеспечении пожарной безопасности в лесах и сохранении природно-заповедного фонда в федеральном ведомстве поставили на контроль.
Ранее жители Миасса жаловались на запах гари, который стоит в квартирах, из-за пожаров возле озера Тургояк. Местные предположили, что лес подожгли неизвестные на квадроциклах.
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ИСТОЧНИК KP.RU