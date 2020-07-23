Юные челябинцы подбодрили детей со сложными заболеваниями

23 Июль 2020 2020-07-23T08:50:44+03:00

Весь июнь жители Южного Урала приносили и присылали свои душевные работы

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16 июля завершилось благотворительное мероприятие «Дети детям», которое ознаменовало старт благотворительных инициатив специализированного застройщика «Икар».

— Идея нашла такой широкий отклик среди участников благотворительного мероприятия и партнера в лице медиахолдинга «Континенталь». Это было первое мероприятие целого цикла, и «Икар» планирует реализовывать подобные проекты на постоянной основе,- комментирует коммерческий директор специализированного застройщика «Икар» Виктория Никольская.

Весь июнь жители Южного Урала приносили и присылали свои душевные работы в поддержку детей с тяжелобольными заболеваниями.

30 июня жюри в составе Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Викторовны Майоровой, коммерческого директора специализированного застройщика ИКАР Виктории Никольской и директора по маркетингу медиахолдинга «Континенталь» Клавдии Булановой выбрали самые душевные, трогательные и проникновенные открытки.

16 июля авторы трех лучших работ — Вероника Харина, Ксюша Шерстюк и семья Шапаревых получили гироскутер, электросамокат и сертификат на базу отдыха. Еще 10 участников наградили поощрительными призами за их трогательные послания.

В этот день сотни открыток вместе с наборами для творчества переданы:

• президенту челябинского отделения МООНП «Нефро-Лига» Абдрахмановой Ольге Андреевне для детей с заболеваниями печени и почек

• директору Благотворительного движения Помощи онкобольным детям Искорка Фонд Сачко Татьяна Николаевна и детскому онкологу, кандидату медицинских наук с высшей квалификационной категорией по специальности «Детская онкология», главному внештатному специалисту детскому онкологу Министерства Здравоохранения Челябинской области Коваленко Сергею Геннадьевичу для детей с онкозаболеваниями.

— Мы верим, что каждый участник благотворительного мероприятия «Дети детям» получил частичку тепла, — подытожили организаторы мероприятия.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU