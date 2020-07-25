2020-07-25T12:52:50+03:00
Общество

В центре Челябинска сошел с рельсов трамвай

Инцидент произошел на площади Революции
Валентина ВАГАНОВА
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Простой составил меньше часа. Фото: читатель КППростой составил меньше часа. Фото: читатель КП
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Сегодня утром, 25 июля, на проспекте Ленина сошел с рельсов трамвай №3. Как сообщают наши читатели, движение электротранспорта закрывали с 7.20 до 8.30 часов.

— Простой составил менее часа. В причинах сейчас разбираются сотрудники ЧелябГЭТ. Вагон следовал по маршруту, — рассказали КП-Челябинск в городском управлении транспорта.

Информацию о том, были ли пассажиры в трамвае, в ведомстве не уточнили.

Напомним, сегодня утром в Центральном и Калининском районах Челябинска отключили электроэнергию. Из-за этого на некоторое время встал электротранспорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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