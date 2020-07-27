«Бросил пистолет и побежал»: в Росгвардии рассказали подробности драки со стрельбой в центре Челябинска
В Росгвардии рассказали подробности субботней драки со стрельбой на пересечении пешеходной Кировки и улицы Труда. Наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, заметил потасовку и вызвал дополнительный экипаж.
При виде патрульного автомобиля один из участников драки попытался сбежать, бросив на землю пистолет, но его удалось задержать.
— К бойцам Росгвардии обратился другой молодой человек, попытавшийся разъяснить ситуацию. Он указал на трех граждан и пояснил, что в ходе возникшего конфликта они нанесли ему телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Задержанные доставлены в отдел полиции и переданы сотрудникам ОВД для дальнейшего разбирательства.
— Происшествие зарегистрировано в отделе полиции «Центральный», участники установлены, проводится проверка, — прокомментировали в полиции города.
Напомним, в ходе потасовки один из участников открыл огонь из травматического пистолета. По словам очевидцев, мужчины не поделили такси. Один из них был ранен в голову и в руку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU