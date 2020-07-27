2020-07-27T10:14:30+03:00
Происшествия

«Бросил пистолет и побежал»: в Росгвардии рассказали подробности драки со стрельбой в центре Челябинска

Потасовка произошла утром на Кировке
Ирина ФАДЮШИНА
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По словам очевидцев участники драки не поделили такси. Фото: google.com/mapsПо словам очевидцев участники драки не поделили такси. Фото: google.com/maps
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В Росгвардии рассказали подробности субботней драки со стрельбой на пересечении пешеходной Кировки и улицы Труда. Наряд вневедомственной охраны, находившийся на маршруте патрулирования, заметил потасовку и вызвал дополнительный экипаж.

При виде патрульного автомобиля один из участников драки попытался сбежать, бросив на землю пистолет, но его удалось задержать.

— К бойцам Росгвардии обратился другой молодой человек, попытавшийся разъяснить ситуацию. Он указал на трех граждан и пояснил, что в ходе возникшего конфликта они нанесли ему телесные повреждения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанные доставлены в отдел полиции и переданы сотрудникам ОВД для дальнейшего разбирательства.

— Происшествие зарегистрировано в отделе полиции «Центральный», участники установлены, проводится проверка, — прокомментировали в полиции города.

Напомним, в ходе потасовки один из участников открыл огонь из травматического пистолета. По словам очевидцев, мужчины не поделили такси. Один из них был ранен в голову и в руку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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