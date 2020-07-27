День города на паузе: на что рассчитывать жителям Челябинска

27 Июль 2020 2020-07-27T12:24:28+03:00

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Администрация Челябинска поставила на паузу подготовку ко Дню города. Причина ясна как день: ясности по эпидемиологической обстановке нет, мы находимся на так называемом плато, а массовые мероприятия запрещены.

Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», приостановлены верстка афиши, уточнение концертных списков и общение со спонсорами.

— В конце июля, как правило, подписываются контракты на оплату праздничного фейерверка. Вот его, в отличие от народных гуляний, урвать нам, вероятно, удастся, — предполагают авторы «Челябушки» — Дело в том, что, по закону, в городах трудовой доблести — а у Челябинска есть такой статус — салюты проводятся в обязательном порядке трижды в год (1 мая, 9 мая и в День города). Так что пусть и маленькое, но яркое утешение челябинцы к 13 сентября получат.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 9 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU