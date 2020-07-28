2020-07-28T07:43:00+03:00
Экономика

ЧМК поставил трехмиллионную тонну проката с рельсобалочного стана

Юбилейная тонна вошла в состав партии, направленной для ремонта и модернизации железнодорожной сети
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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отгрузил три миллиона тонн фасонного проката с момента запуска рельсобалочного стана. Юбилейная тонна вошла в состав партии 100-метровых рельсов, направленной в адрес РЖД для ремонта и модернизации железнодорожной сети.

Фасонный прокат(рельсы до 100 метров, балка, швеллеры) производят на современном рельсобалочном стане ЧМК, введенном в 2013 году.

40% от общего объема производства стана — это рельсы. Из них 70% поставляется в адрес ОАО «РЖД» для модернизации и строительства новых железных дорог по всей территории страны. Рельсы ЧМК используются для прокладки «бархатных» путей с низким уровнем шума при движении. Такие рельсы уложены на линии нового контура метро столицы — Московском центральном кольце. Другими потребителями рельсов являются промышленные предприятия: заводы, грузовые порты и т.д. Также рельсовая продукция поставляется на экспорт.

Среди заказчиков пользуются популярностью различные виды двутавров и швеллеров. Эти виды фасонного проката используются в строительстве. Также на рельсобалочном стане ЧМК освоили производство специальных профилей: лонжерона, вагонной и шахтной стойки, Z-образного профиля, которые находят применение в вагоностроении, тяжелом машиностроении.

СПРАВКА КП

Рельсобалочный стан ЧМК — современное комплексное производство высококачественного фасонного и рельсового проката. Продукцией стана являются различные типы рельсов, двутавровых балок, швеллеров, и других профилей, используемых в строительстве и машиностроении. В производстве используются последние мировые разработки в области прокатки, правки, отделки и контроля качества проката.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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