2020-07-28T19:04:37+03:00
Общество

Снижение ставки ЦБ — в чем выгода для Челябинска

Своей точкой зрения поделились общественники
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Фото: архив КП.Фото: архив КП.
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Недавнее снижение ключевой ставки ЦБ РФ для Челябинской области ситуативно имеет один плюс, не заметный глазу обывателя. Так утверждают авторы городского телеграм-канала «Челябушка».

Напомним, на прошлой неделе в ходе очередного заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике было принято решение опустить ключевую ставку — с 4,5% до 4,25% годовых.

— Пандемия коронавируса, как известно, встала нам в копеечку. Романсы финансы, к счастью, пока не поют, однако Минфин вовсю ищет кредиторов, которые подсобят региону срочными займами почти на 11 миллиардов рублей. Этакая подстраховка для покрытия дефицита бюджета. Полагаем, снижение ключевой ставки Центробанка позволяет пересмотреть условия будущих контрактов с банкирами, — делятся мнением авторы «Челябушки». — Ради того, видимо, и приостановлены объявленные ранее аукционы. Грех отказываться от более выгодных условий.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 18 сентября этого года. Однако большинство аналитиков считают, что ставка практически достигла минимума, и если она и опустится в будущем, то не ниже 4% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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