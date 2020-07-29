Тащим недострои из последних сил: сроки сдачи конгресс-холла «Таганай» переносятся

29 Июль 2020 2020-07-29T07:05:34+03:00

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Стало известно, что конгресс-холл «Таганай» сдадут в эксплуатацию позже запланированного срока. В минстрое замедление темпов ввода объясняют санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране. В то же время общественники опасаются, что в городе появится очередной недострой.

— Недострои, ставшие притчей во языцех, продолжают свое победное шествие по Челябушке. В пятый раз перенесены сроки сдачи конгресс-холла «Таганай». Возводится он, слава богу, на частные деньги. Госбюджет не страдает, — сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Мы хотя и восклицаем, но уже не удивляемся и не станем транслировать пустых обещаний. Только бы достроили, а не превратили в консерву, как «Крылья». Вообще, в разгар ковидной осады и кризиса трудно ожидать чего-то иного. Когда власти вальяжно готовились к саммитам ШОС и БРИКС, «Таганай» рассматривался в качестве основной дискуссионной площадки. Что-то явно пошло не так: и без саммитов прозябаем, и недострои тащим из последних сил.

Напомним, конгресс-холл «Таганай» начали строить специально к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Позже, когда стало известно, что основную часть саммитов ШОС и БРИКС перенесут в Санкт-Петербург, приняли решение переделать «Таганай» в ТРК с кинотеатром, магазинами одежды и детских товаров, мебельных отделов, кафе и фуд-кортом.

ИСТОЧНИК KP.RU