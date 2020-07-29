Открытие школьных лагерей в Челябинске

29 Июль 2020 2020-07-29T14:10:05+03:00

Родители ждали, что их откроют 3 августа

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Стало известно, что в Челябинске в ближайшее время не откроют школьные лагеря. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в мэрии.

Родители надеялись отправить детей в лагерь 3 августа. Их обнадежили учителя, которые начали составлять списки учеников.

— Нам говорили, что информация по оплате и оформлению документов будет позже. Все уже записались, — рассказывают читатели КП-Челябинск.

Информации до сих пор нет, вот родители и начали подозревать, что дети так и просидят дома до конца каникул.

В минобре объяснили, что все зависит от эпидемиологической ситуации и решения губернатора Алексея Текслера, который сейчас в отпуске.

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ИСТОЧНИК KP.RU