Открытие школьных лагерей в Челябинске
Стало известно, что в Челябинске в ближайшее время не откроют школьные лагеря. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в мэрии.
Родители надеялись отправить детей в лагерь 3 августа. Их обнадежили учителя, которые начали составлять списки учеников.
— Нам говорили, что информация по оплате и оформлению документов будет позже. Все уже записались, — рассказывают читатели КП-Челябинск.
Информации до сих пор нет, вот родители и начали подозревать, что дети так и просидят дома до конца каникул.
В минобре объяснили, что все зависит от эпидемиологической ситуации и решения губернатора Алексея Текслера, который сейчас в отпуске.
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ИСТОЧНИК KP.RU