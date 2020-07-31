День ВДВ в Челябинске 2 августа 2020: как и где будет праздноваться

31 Июль 2020 2020-07-31T10:28:29+03:00

Рассказываем о мероприятиях на День ВДВ в Челябинске 2 августа 2020

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В прежние годы в День воздушно-десантных войск все причастные к этому празднику собирались на построение на площади Революции. В этом году, по словам председателя правления «Союза десантников» Челябинской области Виктора Ашмарина администрация города не дала добро на такой «парад». Так, что все мероприятия будут проходить «стихийно», официальных награждений и поздравлений не намечается.

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Один из активистов движения десантников Кирилл Котов сообщил, что неофициально вся «десантура» собирается в 8:30 у ТРК «Родник». Потом автопробегом, соблюдая правила, все едут в район кинотеатра «Аврора» к памятнику «Боевая машина десанта». Оттуда – на площадь Революции к 11:30.

— В этом году Роспотребнадзор, как следует из официальных сообщений, разрешил проведение праздничных мероприятий по случаю Дня ВДВ. Издана единственная рекомендация к десантникам: во время массовых гуляний соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию, — говорит Кирилл Котов.

— В прошлые годы на площади Революции собиралось полторы-две тысячи десантников. Автопробеги тоже согласовывались с ГИБДД. Все мероприятия по случаю празднования дня ВДВ согласовывались еще до введения карантина. Сейчас все изменилось. Разрешения на проведение массовых мероприятий никто не дает из-за угрозы коронавируса… Кстати, десантники всегда крайне негативно воспринимали «традицию» купания в фонтанах 2 августа. В этом году, думаю, придет меньше народа и от купаний также откажутся, — считает Виктор Ашмарин.

Можно полагать, что несмотря на ограничения в воскресенье 2 августа «десантура» дружно двинет отдыхать в ПКиО им. Гагарина и другие парки Челябинска. Тем более, что в этом году отмечается 90-летие со дня образования отечественных Воздушно-десантных войск.

Кстати, несмотря на ограничения в конце мая в Челябинске шумно отпраздновали День пограничника. В Парке Гагарина тогда стихийно собрались не меньше пары сотен «погранцов».

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ИСТОЧНИК KP.RU