В Челябинске оценили ущерб от крупного пожара в строящейся к ШОС и БРИКС гостинице

31 Июль 2020 2020-07-31T10:39:11+03:00

Вот так выглядит гостиница, которую хотели построить к саммитам ШОС и БРИКС Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

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Ущерб от пожара в гостинице, которую строили к саммитам ШОС и БРИКС оценили примерно в 5 млн рублей. Застройщик «Магнитстрой» пока что занимается подсчетом, точная цифра будет известна в понедельник, 3 августа.

— К внутренней отделке мы еще не приступали, поэтому сильного ущерба и нет. Материал, проводку — все восстановим, почистим. Поменяем стеклопакеты, которые вследствие пожара могли подвергнуться деформации. И будем дальше строить, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь «Магнитстрой» Кирилл Кочкин.

Несмотря на пожар, объект планируют сдать во время — в конце 2020 года.

Здание на Свободы,4 находилось в законсервированном виде. К саммитам ШОС и БРИКС здесь хотели построить гостиницу с 85 номерами категории «люкс» и «стандарт». Но международные мероприятия отменили. Теперь квадратные метры будут продавать под апартаменты.

Также стали известны подробности пожара. Запах дыма заметили рабочие, когда спускались на обед. Произошло замыкание на третьем этажа, из-за чего и загорелся утеплитель с полистиролбетон. В тот момент в здании никого не было, кроме троих строителей на верхних этажах. Им помогли выбраться из западни.

Очевидцы рассказали, что один из рабочих надышался угарным газом. От дыма у него покраснели глаза, и даже стошнило.

— Сейчас с ним все в порядке. На месте ему оказали помощь, и он пошел домой, — добавил Кирилл Кочкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU