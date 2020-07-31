В Челябинской области зарезавший жену мужчина заявил, что супруга призналась ему в измене

31 Июль 2020 2020-07-31T14:59:07+03:00

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Сегодня суд избрал меру пресечения для Александра Алексеева, зарезавшего свою жену на глазах у детей. Как сообщает «Саткинский рабочий», во время ожидания решения суда мужчина отвечал на вопросы журналистов и признался, что убил супругу в состоянии аффекта. По его словам, погибшая призналась Александру в измене с его другом.

Также мужчина заявил, что раскаивается в содеянном и очень любит жену. По его словам, они вместе занимались бизнесом — кукольным театром. Александр нигде не работал, а погибшая Оксана шила шторы на заказ.

Убийство произошло в среду, 29 июля, на дороге возле села Алексеевка. Семья поехала из Белокатайского района в Челябинскую область к детскому стоматологу. По дороге между супругами на почве ревности вспыхнул конфликт. На глазах у детей Александр ударил Оксану ножом. Женщина попыталась убежать, но нападавший догнал ее и добил на глазах у свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU