2020-07-31T14:28:16+03:00
Происшествия

В Челябинской области арестовали мужчину, зарезавшего жену на глазах у детей

Он признал свою вину
Ирина ФАДЮШИНА
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Фото: Александра Богданова, «Саткинский рабочий»Фото: Александра Богданова, «Саткинский рабочий»
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В пятницу, 31 июля, саткинский городской суд, отправил уроженца Башкирии Александру Алексееву, зверски убившего свою жену Оксану Алексееву, в следственный изолятор на два месяца. 31-летний мужчина признал свою вину.

— В следственном изоляторе он пробудет до 29 сентября, — прокомментировала журналисту КП-Челябинск помощник председателя суда Ольга Кочедыкова.

В зале суда Алексеев был спокоен. Фото: СК СКР по Челябинской области

В зале суда Алексеев был спокоен. Фото: СК СКР по Челябинской области

Как сообщает газета «Саткинский рабочий», чей журналист присутствовал в зале суда, Алексанндр заявил, что совершил убийство в состоянии аффекта, так как жена призналась ему в измене с другом. Также он рассказал, что любит жену и раскаивается.

Шокирующее убийство произошло в среду, 29 июля, на дороге близ села Алексеевка. Семья поехала из Белокатайского района в Челябинскую область к детскому стоматологу. По дороге они остановились у живописного места, чтобы сделать фото. В машине между супругами вспыхнул конфликт. Как оказалось, на почве ревности. На глазах у дочерей Александр ударил Оксану ножом. Женщина выскочила на дорогу, чтобы позвать помощь, но он догнал ее и добил на глазах у свидетелей. За кадром были слышны детские крики: «Папа! Папа!».

В Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

Мужчину задержали на месте. Александр не пытался сопротивляться и добровольно сдался. Мужчина заявил, что она сама виновата в случившемся — не надо было ему изменять.

Судя по фотографиям в соцсетях, погибшая была хороша собой, но, как рассказали близкие семьи, поводов для ревности она не давала. Наоборот, все делала для семьи. Как рассказала бывшая жена задержанного, у него были приступы ревности, доходившие до рукоприкладства. Однажды он чуть не убил ее. Тогда экс-супруга нашла в себе силы уйти, а вот Оксана до последнего пыталась сохранить семью, несмотря на побои. Несколько лет назад Александра хотели поместить в психиатрическую клинику, но он «отмазался».

От первой жены у него остался 10-летний сын. Детей убитой жены — девочек двух и четырех лет — передали бабушке.

Ранее мы собрали подробную информацию об Александре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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