Во время урагана в Челябинске пострадали люди
В мощном урагане, который прошел вчера вечером, пострадало два человека. Об этом сообщили в администрации Челябинска:
— Двум жителям района понадобилась помощь медиков. Мужчины 28 и 37 лет пострадали от упавших деревьев. 28-летнего пациента с травмой ноги доставили в ГБ-6 для обследования. У второго мужчины травма головы, помощь оказана на месте, от госпитализации отказался.
Напомним, в Металлургическом районе прошел ураган, который за пару минут выдрал деревья из земли вместе с корнями. Читатели «Комсомолки» прислали фото и видео разрушений.
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ИСТОЧНИК KP.RU