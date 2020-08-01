Во время урагана в Челябинске пострадали люди

1 Авг. 2020 2020-08-01T10:48:36+03:00

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В мощном урагане, который прошел вчера вечером, пострадало два человека. Об этом сообщили в администрации Челябинска:

— Двум жителям района понадобилась помощь медиков. Мужчины 28 и 37 лет пострадали от упавших деревьев. 28-летнего пациента с травмой ноги доставили в ГБ-6 для обследования. У второго мужчины травма головы, помощь оказана на месте, от госпитализации отказался.

Напомним, в Металлургическом районе прошел ураган, который за пару минут выдрал деревья из земли вместе с корнями. Читатели «Комсомолки» прислали фото и видео разрушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU