2020-08-03T10:42:06+03:00
Общество

Пятилетняя жительница Южного Урала записала ролик и призвала горожан не рвать цветы

Юная экоактивистка поддержала акцию #ЧИСТОдляДЕТЕЙ
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Милана Свиридова из Миасса еще не ходит в школу, но уже знает: планету нужно беречь.

Возле клумбы она записала видеоролик и рассказала стихотворение «Ромашка»:

— Я цветок сорвать хотела,

Поднесла к нему ладонь,

А пчела с цветка слетела

И жужжит, жужжит: «Не тронь!»

Юная защитница природы принимает участие в конкурсе #ЧИСТОдляДЕТЕЙ, организованном ООО «Центр коммунального сервиса» при поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей».

Конкурс продлится до 15 сентября. Принять участие в нем могут все жители Челябинской области в возрасте до 18 лет. Посмотреть работы экоактивистов можно в официальной группе проекта.

Победителей ждут крутые призы!

Рассказываем подробно, как подать заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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