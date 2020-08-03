Пятилетняя жительница Южного Урала записала ролик и призвала горожан не рвать цветы
Милана Свиридова из Миасса еще не ходит в школу, но уже знает: планету нужно беречь.
Возле клумбы она записала видеоролик и рассказала стихотворение «Ромашка»:
— Я цветок сорвать хотела,
Поднесла к нему ладонь,
А пчела с цветка слетела
И жужжит, жужжит: «Не тронь!»
Юная защитница природы принимает участие в конкурсе #ЧИСТОдляДЕТЕЙ, организованном ООО «Центр коммунального сервиса» при поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования детей».
Конкурс продлится до 15 сентября. Принять участие в нем могут все жители Челябинской области в возрасте до 18 лет. Посмотреть работы экоактивистов можно в официальной группе проекта.
Победителей ждут крутые призы!
Рассказываем подробно, как подать заявку.
ИСТОЧНИК KP.RU