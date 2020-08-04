«Может привести к удушью»: в Челябинске зафиксировали превышение по оксиду азота и фтороводороду
Челябинцы завалили жалобами экоактивистов «АнтиСмог». Горожане жалуются на кашель, резь в глазах и удушье. Особенно в Металлургическом, Тракторозаводском и Ленинском районах.
Экологическийвзял пробы в нескольких точках города и обнаружил превышения предельно-жопустимых концентраций вредных веществ по оксиду азота и фтороводороду. Акт и протокол отбора проб воздуха и отправлены в Росприроднадзор.
— Фтороводород — вещество первого класса опасности, накопление которого в атмосферном воздухе может привести к раздражению верхних дыхательных путей, приступам удушья, а в дальнейшем и к хроническому отравлению. Оксид азота — вещество второго класса опасности, сильно раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров оксида азота может привести к серьезному отравлению, он вызывает сенсорные, функциональные и патологические эффекты. В артериях растет давление, что внешне выражается в виде опьянения. Сбивается дыхание и наблюдаются приступы удушья. Поражается ЦНС, что снижает умственную деятельность, — рассказали в организации «Антисмог».
Фото: «Антисмог»
В целом человек может испытывать недомогание. При ухудшении состояния горожанам рекомендуют обратиться к врачу.
Напомним, неблагоприятные метеоусловия в Челябинске объявлены до 19:00 сегодняшнего дня. Сегодня утром город окутало едкой дымкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU