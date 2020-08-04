2020-08-04T14:48:24+03:00
Общество

В Каслинском районе подыщут новое место для школы

Губернатору презентовали лесную опушку как место под стройплощадку
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Лесная поляна хороша для парка, но не для школы. Фото: up74ru.Лесная поляна хороша для парка, но не для школы. Фото: up74ru.
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Во вторник, 4 августа, губернатор Челябинской области работает в Каслинском районе и в Озерске. После посещения закрытого ветхого здания школы в Каслях Алексей Текслер отправился во Вишневогорск, в местную школу. Жители жаловались на морально устаревшие компьютеры в кабинете информатики. Министр образования Александр Кузнецов сообщил, что в 2021 году школа получит новую технику.

Местные власти презентовали губернатору площадку под строительство школы. Место странное: опушка густого леса. Больше годится под парк. Губернатор поручил в недельный срок подобрать под стройку новую площадку.

Алексей Текслер подвел итоги поездки в Касли.

— За год изменения есть, ситуация меняется по дорогам, по объектам. Поручения исполняются, но и вопросов много.

Так, губернатора неприятно удивила ситуация с наружным освещением в Каслях. По решению местного главы, на улицах вдруг отключили свет. Сложилась, как подчеркнул губернатор, совершенно невозможная ситуация. Причина отключения — долги за ЖКХ, накопленные в городе. По решению губернатора, материалы по вопросу отключения наружного освещения направлены в СК.

В районной больнице новый главврач. Парк службы скорой помощи обновился на пять машин. Теперь главное — решить кадровый вопрос. Все базовые решения по подъемным молодым специалистам, по квартирному вопросу приезжающих, в том числе, в Касли, приняты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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