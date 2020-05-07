Вышел без маски – штраф 500$: коронавирус «закрыл» жену челябинского футболиста в Нью-Йорке

Как только не «упражняется» коронавирус, заперевший всех по домам. О своем режиме самоизоляции с разных концов планеты рассказали по видеосвязи полузащитник футбольного клуба «Челябинск», который стажировался в одной лучших футбольных академий страны в Краснодаре, Павел Крыжевских и его супруга. В эфир программы «Голы, очки, секунды» на радио «Комсомольская правда» — Челябинск (95,3 FM) футболист вышел из Челябинска, а его жена Светлана — из Нью-Йорка. О том, как тренироваться дома, есть ли в Штатах туалетная бумага и гречка? Возобновится ли чемпионат России, какие в Нью-Йорке штрафы за нарушение режима, и какие деньги платят американцам за самоизоляцию? Рассказывают гости нашего эфира.и

ВЕС ДЕРЖУ БОЕВОЙ

— Конечно, в условиях самоизоляции действующим спортсменам заниматься некомфортно, — рассказывает Павел Крыжевских. — Но выходим из положения, как можем. У меня сейчас такой принцип: меньше калорий, больше движения. Вес держу боевой. Лишних кило не набрал… Рано утром, когда город еще спит, бегу кроссик — час-полтора. Дома еще комплекс упражнений. Вечером вторая тренировка — в основном, на растяжку, для профилактики травм. Спасибо клубу, что обеспечил всем необходимым: дали эспандеры, тренажеры для стабилизации, координации. Тренеры выкладывают комплексы упражнений в нашей группе в соцсетях, рацион правильного питания… Но спортивная форма уже не та, что была, когда мы тренировались вместе с командой. Не хватает игровой практики, игрового тонуса. Для футболиста это очень важно.

Футболист Павел Крыжевских о том, как проходит его самоизоляция без жены 00:00 00:00

— Может кибер-спорт, он-лайн спортигры…

— Да, это сейчас популярно. Но я больше «рублюсь» на досуге офлайн.

— 23 марта, после возвращения с тренировочных сборов из Турции, вся команда села на двухнедельный карантин.

— Вот это было самое сложное. Представьте, вы в прекрасной физической форме, готовы к серьезным нагрузкам, к началу чемпионату, и тут жесткий домашний карантин. Нашел крутой фитнес в интернете, очень тяжелый по нагрузке. Тренировался, как говорят, до седьмого пота.

Павел стажировался в Краснодаре – в одной из лучших футбольных академий страны. Фото: Фото ФК «Челябинск».

— Чемпионат России должен был возобновиться 7 апреля, «Челябинск» шел на втором месте, отставая от первого места всего на пару очков. Обидно будет, если турнир так не начнется, и клуб останется на втором месте?

— Конечно! Столько сил отдано. Мы нацелены на «золото», на спортивный принцип. Заседания Профессиональной футбольной лиги продолжаются. Должны принять какое-то решение.

— Павел, вы со Светланой женаты уже полгода, но до этого давно жили вместе. Как дома без супруги, грязью не заросли, может, покупные пельмени уже кончаются?

— Нет (смеется). Мы жестко режим соблюдаем. Спортсмен с пузиком никому не нужен. На самом деле, только сейчас я понял, как тяжело без супруги. Особенно спортсмену. Уборка, кухня, стирка. Я раньше этого не замечал. Сейчас я еще больше ей благодарен, и с еще большим нетерпение жду Свету. По выходным отправляю ей фотоотчет, где видно, как прошла уборка в квартире.

— Фотошопите?

— Проще убраться, в пыли жить не хочется.

ДОТАЦИЯ — 1200 $

Так сложилась, что мама супруги Павла Светланы уже давно живет в Нью-Йорке. Четыре года назад дочка получила право на постоянное место жительство в США и два раза в год летает к ней за океан.

— Паша в марте отправился на сборы в Турцию, и я на это время решила уехать к маме в Нью-Йорк, — рассказывает Светлана. — Улетела, как обычно. Но потом там такое началось! Прошло три дня и все резко закрылось: школы, университеты, рестораны, торговые центры. На улицах народу почти нет. Манхэттен вообще пустой. Сначала говорили, что карантин в штате до 30 апреля. Сейчас говорят, что до 15 мая. Но, скорее всего, самоизоляция здесь продолжится. Заболевших очень много. У мамы знакомая заболела. Сидит дома. Созваниваются. Но в Калифорнии, например, режим не такой жесткий. Каждый штат сам решает, какие меры принимать… Но в Нью-Йорке все серьезно. Вышел без маски и перчаток — штраф от 250 до 500 долларов, второй раз — 1000. В магазин не пустят без такой «экипировки». Везде социальная дистанция. Нарушителей я не видела.

— С туалетной бумагой, говорят, были проблемы?

— Все в порядке. Никакого дефицита. И продуктов навалом. Даже гречка есть. Мы раз в неделю ходим с мамой в магазин. Закупаем все нужное.

— В новостях показывают, как гробы грузят посреди города…

— Я сама здесь чуть с ума не сошла от таких новостей. В районах города стоят холодильники для временного хранения трупов. В начале апреля постоянный вой сирен скорых. Сейчас как-то спокойнее. Хотя здесь обещают вторую волну коронавируса.

— Мама в какой сфере работает? Сейчас тоже на карантине, компания закрыта?

— Да, она попала под «санкции». Работает в салоне красоты. Всех закрыли. Мама рассказывает, что уже подумывает, не пойти ли на биржу труда. Мониторила ситуацию. Оказалось, сейчас на рынке труда, по нашему центрах занятости Нью-Йорка бешенные очереди.

Сейчас Павел в Челябинске, а Светлана в Америке. Фото: соцсети

— В новостях рассказывают о финансовой поддержке местных властей?

— В Нью-Йорке маме перевели дотацию 1200 долларов. Эти деньги не нужно возвращать. Дополнительно по 500 долларов дают на несовершеннолетнего ребенка.

— Как еще власти штата поддерживают граждан? Есть какие-то наблюдения?

— Соседи рассказали, что в школах бесплатно раздают еду — макароны, суп, какие-то консервы.

— Как планируете вернуться в Россию? Сейчас это проблематично.

— Говорят, что границы в США под карантином до начала августа. Позвонила в «Аэрофлот». Там предложили приобрести билет на открытую дату. Когда будет рейс, меня оповестят. Придется так и сделать.

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