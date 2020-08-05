2020-08-05T07:59:59+03:00
Общество

Алексей Текслер объехал Озерск на велосипеде

Маршрут составлен по жалобам горожан на благоустройство
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Текслер объехал Озерск на велосипеде. Фото: gubernator74.ruТекслер объехал Озерск на велосипеде. Фото: gubernator74.ru
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Вечер накануне губернатор Алексей Текслер завершил объездом Озерска на велосипеде. Компанию ему составил глава города Евгений Щербаков. Маршрут был выбран по жалобам озерчан, сетовавших на хромающее благоустройство. О работе с жителями, об обсуждении с ними проектов благоустройства Текслер говорил на встрече с главой города Евгением Щербаковым. Мэру он передал подборку обращений на благоустройство.

— Есть вопросы по улучшению качества жизни у горожан. Объеду улицы и дворы лично, посмотрю. Город красивый, но есть чем заниматься. Поступило мне большое количество предложений от жителей посмотреть те или иные территории, районы. Пообсуждаем, что можно сделать с главной, чтобы сделать город лучше, — сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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