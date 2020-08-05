Алексей Текслер объехал Озерск на велосипеде
Вечер накануне губернатор Алексей Текслер завершил объездом Озерска на велосипеде. Компанию ему составил глава города Евгений Щербаков. Маршрут был выбран по жалобам озерчан, сетовавших на хромающее благоустройство. О работе с жителями, об обсуждении с ними проектов благоустройства Текслер говорил на встрече с главой города Евгением Щербаковым. Мэру он передал подборку обращений на благоустройство.
— Есть вопросы по улучшению качества жизни у горожан. Объеду улицы и дворы лично, посмотрю. Город красивый, но есть чем заниматься. Поступило мне большое количество предложений от жителей посмотреть те или иные территории, районы. Пообсуждаем, что можно сделать с главной, чтобы сделать город лучше, — сказал губернатор.
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ИСТОЧНИК KP.RU