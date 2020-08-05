Пять советов от челябинского врача, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Врачи советуют укреплять иммунитет, но без употребления химии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вторая волна коронавируса в Челябинске ожидается уже этой осенью. Специалисты дают неутешительные прогнозы, поскольку большинство жителей отказывается от соблюдения элементарных мер профилактики. Но можно ли как-то обезопасить себя от опасного COVID-19? На этот вопрос отвечает заведующая отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Алтынбекова.

Тяжелее всего болезнь переносят пожилые люди, успевшие нажить хронические болячки. Дети же, молодежь переносят COVID-19 практически бессимптомно. И чем сильнее сопротивляется организм, тем меньше шансов стать его жертвой.

Заведующая отделом Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Алтынбекова разбила свои советы на пять важных пунктов.

1. Питание. Пока природа дает нам возможность, старайтесь есть как можно больше сырых овощей и фруктов. Они полны витаминов и способствуют очищению организма от продуктов распада. Осенью, зимой, весной мы едим много вареного и мясного — такая пища зашлаковывает организм. Пейте больше морсов из свежих ягод, в них много антиоксидантов, которые являются хорошей профилактикой простудных заболеваний.

2. Свежий воздух. Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе. Он восстанавливает резервы организма и повышают иммунную устойчивость.

3. Баланс труда и отдыха. Здоровый сон нормализует работу гормонов, а их правильная работа повышает иммунитет и сопротивляемость организма.

4. Отказ от алкоголя, кофе и крепкого чая. В больших количествах они вредны, так как несут нагрузку на сердечно-сосудистую систему. К тому же в дешевом кофе не слишком много натуральных компонентов, а все прочее загрязняет организм.

5. Физическая активность. Без нее никуда. Спорт помогает нам выводить токсины из организма и понижает уровень стресса. Чем больше стресс, тем хуже работает иммунная система.

— Пить иммуностимуляторы в ожидании второй волны коронавируса в Челябинске я не советую. В аптечных препаратах нет особого смысла. К тому же многие настойки идут на спирту, а это плохо в жаркое время года. Лучше используйте силы природы и укрепляйте свой организм, — говорит Ольга Алтынбекова.

Почему подъем заболеваемости неизбежен и какие ограничения могут вернуть, читайте в статье «Комсомольская правда-Челябинск».

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