Можно горы свернуть: ядерщики из Снежинска выиграли грант на моделирование эпидемий вируса

Физики из Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Е. И. Забабахина, расположенного в городе Снежинске Челябинской области, стали одними из победителей конкурса министерства науки РФ на проведение крупных научных проектов. Из 367 заявок гранты получил 41 проект, в том числе и ядерный центр, входящий в структуру ГК «Росатом». Проект снежинских ученых посвящен моделированию эпидемий вирусов.

Кстати, именно наши физики весной этого года создали модель распространения коронавирусной инфекции.

— Финансовая поддержка в рамках гранта будет рассчитана аж на три года. Да за три года можно горы свернуть и еще пару-тройку болячек победить! — гордятся нашими земляками авторы телеграм-канала «Челябушка». — Минувшей весной модель снежинцев небезосновательно интересовала международное сообщество ученых. Весь мир пытался понять, что такое коронавирус и с чем его едят. Наши физики оказались расторопнее коллег, их структура показала неплохие прогностические качества, учитывая и каналы заражения, и очаговость распространения инфекции.

Вглядитесь в картинку и станет понятно, где и зачем носить медицинские маски.

Кстати, в мире уже заговорили о второй волне коронавируса. Рассказываем, что от нее ожидать и как подготовиться.