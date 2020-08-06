На Таганай без резиновых сапог: к Большой каменной реке сделают новую тропу в Челябинской области

Прогулка к Большой каменной реке станет еще приятней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Таганае начали строить новую тропу к Большой каменной реке. Раньше путь проходил по старой лесовозной дороге, после каждого дождя приходилось идти по грязи. Теперь планируется проложить деревянный настил, что сделает тропу удобной и комфортной для неподготовленных туристов, детей и пожилых людей.

— Очень скоро на заболоченном участке неподалеку от Тесьмы появится настил, и — с учетом того, что мост через реку практически готов, — пройти по маршруту можно будет без резиновых сапог, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

Тропа пройдет от Центральной усадьбы через смотровую площадку Тещин Язык.

— Мы хотим развести тропу и технологическую полосу. Несмотря на то, что расстояние останется таким же, она будет интересней, потому что на ней появляется еще одна достопримечательность — Тещин Язык, — добавили в национальном парке.

Эскиз будущей тропы. Фото: t.me/np_taganay

Достроить тропу планируют в этом году. Точные сроки не называют, но обещают завершить работы «до холодов». Средства на строительство нацпарк получил в рамках нацпроекта «Экология».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

К еще одной достопримечательности — Двуглавой сопке — начали строить лестницу. Она будет состоять из 752 ступеней. Это больше, чем на самой длинной прямой лестнице в мире на острове Святой Елены, где ступеней 699.

Во время пандемии национальный парк «Таганай» побил рекорд посещаемости. Едут даже из Крыма.

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