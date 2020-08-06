Челябинских ребятишек джазу обучат в студии Игоря Бутмана

Алексей Текслер в концертном зале филармонии. Фото: Ольга АНТОНОВА

В Челябинске завершается ремонт здания областной детской филармонии на ул. Ворошилова, 6. В декабре строители должны отчитаться о выполненных работах. На реконструкцию помещения из областного бюджета выделено 171 млн руб. Еще более 200 млн руб понадобится на аудиовизуальный комплекс. С его установкой филармония в Челябинске станет лучшей в стране.

Сегодня на стройплощадке побывал губернатор. Он осмотрел просторный концертный зал на 400 мест, побывал в репетиционных залах и поговорил со строителями.

— Объект важный для всего региона. Это будет не просто репетиционная база — серьезный концертный зал для наших детей. Мы планируем здесь организовать детский симфонический оркестр: запланированы средства для покупки музыкальных инструментов. Задействуем все четыре направления развития музыкального искусства: хоровое, классическое, эстрадно-вокальное, джазовое. Джазом детей будут обучать в студии Игоря Бутмана: я переговорил с ним, он согласен работать с Челябинском. Дети заждались. Филармония станет большим подарком для детей и их родителей, — сказал губернатор.

Строителей глава региона предупредил, что держит вопрос возведения здания на контроле. Все работы должны завершиться в декабре.

Перед подрядчиком, кроме основных строительных работ, стоит задача благоустройства территории. У здания филармонии появится парковка на четыре десятка авто, скверик, газоны. Будет смонтировано наружное освещение.

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